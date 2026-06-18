Вратарь Бобровский намерен играть в НХЛ до 45 лет

1 июля истекает семилетний контракт 37-летнего россиянина с «пантерами», подписанный в 2019 году, по которому он получал рекордные для вратарей 10 млн долларов за сезон.
По информации источника, «Флорида» намерена подписать с Бобровским новый контракт, однако в клубе не готовы идти на его условия. Россиянин рассчитывает подписать долгосрочное соглашение на шесть-семь лет на общую сумму 42 млн долларов.
Таким образом, Бобровский, которому в сентябре исполнится 38 лет, рассчитывает продолжать играть в НХЛ до 44−45 лет. Стоит отметить, что в XXI веке лишь трем вратарям удалось продлить свою карьеру в лиге до отметки в 42 года.
Отмечается, что «Флорида» будет вынуждена отказаться от переподписания контракта с Бобровским, если его требования не снизятся.
В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы за игру и отражая 87,7% бросков по своим воротам. Последний показатель стал для него худшим за все 16 лет выступлений в НХЛ.
Вместе с «Флоридой» Бобровский дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025), а также становился обладателем «Везина Трофи» (2024) — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.