Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Вратарь Бобровский намерен играть в НХЛ до 45 лет

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский намерен подписать новый долгосрочный контракт в НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

1 июля истекает семилетний контракт 37-летнего россиянина с «пантерами», подписанный в 2019 году, по которому он получал рекордные для вратарей 10 млн долларов за сезон.

По информации источника, «Флорида» намерена подписать с Бобровским новый контракт, однако в клубе не готовы идти на его условия. Россиянин рассчитывает подписать долгосрочное соглашение на шесть-семь лет на общую сумму 42 млн долларов.

Таким образом, Бобровский, которому в сентябре исполнится 38 лет, рассчитывает продолжать играть в НХЛ до 44−45 лет. Стоит отметить, что в XXI веке лишь трем вратарям удалось продлить свою карьеру в лиге до отметки в 42 года.

Отмечается, что «Флорида» будет вынуждена отказаться от переподписания контракта с Бобровским, если его требования не снизятся.

В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы за игру и отражая 87,7% бросков по своим воротам. Последний показатель стал для него худшим за все 16 лет выступлений в НХЛ.

Вместе с «Флоридой» Бобровский дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025), а также становился обладателем «Везина Трофи» (2024) — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.