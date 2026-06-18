Вратарь Бобровский намерен играть в НХЛ до 45 лет

В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы за игру и отражая 87,7% бросков по своим воротам. Последний показатель стал для него худшим за все 16 лет выступлений в НХЛ.