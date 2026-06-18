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Тренер Карбери подписал долгосрочный контракт с «Вашингтоном»

В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Канадский специалист Спенсер Карбери продлил контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». О заключении нового долгосрочного соглашения сообщила пресс-служба команды.

Подробности контракта не уточняются.

44-летний Карбери работает главным тренером «Вашингтона» с сезона-2023/24. В прошлом году команда под его руководством вышла во второй раунд плей-офф, однако по итогам последнего регулярного чемпионата не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. В 2025 году Карбери был признан лучшим тренером регулярного сезона.

За «Вашингтон» также выступает Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Соглашение российского форварда с клубом действует до конца июня. Сам хоккеист ранее заявил, что определится со своим будущим летом.

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