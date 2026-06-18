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НХЛ завершила расследование в отношении Бэбкока

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением после расследования периода работы главного тренера Майка Бэбкока в «Коламбус Блю Джекетс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В июле 2023 года специалист возглавил «Коламбус», но был отправлен в отставку в сентябре того же года. Канадского тренера обвиняли в нарушении конфиденциальности жизни хоккеистов — Бэбкок заставлял игроков показывать личные фотографии со своих смартфонов.

«Лига завершила рассмотрение периода работы Майка Бэбкока в “Коламбусе” и предполагаемых нарушений, связанных с этим периодом. Наше расследование пришло к выводу, что, даже в наименее благоприятном свете для Бэбкока, в настоящий момент нет оснований для ограничения его работы в лиге», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НХЛ.

Помимо «Коламбуса», Бэбкок работал в «Анахайме», «Детройте» и сборной Канады. Вместе с «Детройтом» он завоевал Кубок Стэнли в 2008 году. В июне сообщалось, что кандидатуру Бэбкока рассматривает «Эдмонтон».