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Российский хоккеист впервые стал лучшим игроком плей-офф АХЛ

Артур Ахтямов признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ после победы «Торонто Марлис» над «Чикаго Вулвз».

Источник: ХК "Торонто Мейпл Лифс"

Российский голкипер клуба «Торонто Марлис» Артур Ахтямов удостоен награды «Джек Эй Баттерфилд Трофи», присуждаемой самому ценному игроку плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом информирует аккаунт турнира в соцсети X.

В субботу «Торонто» одержал победу над «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ, завоевав Кубок Колдера. Ахтямов отразил 27 бросков по своим воротам.

Другой российский вратарь Амир Мифтахов, представляющий «Чикаго», в матче участия не принимал. Нападающие Никита Павлычев, Иван Рябкин и Виктор Неучев результативных действий не совершили.

Ахтямову 24 года. В 22 матчах плей-офф он одержал 15 побед при семи поражениях, отразив 92,3% бросков.

Россиянин был задрафтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

В ходе празднования победы в финале Артур Ахтямов отдал дань памяти Родиону Амирову. На чемпионской фотографии Ахтямов запечатлен с джерси Амирова, скончавшегося в 2023 году в возрасте 21 года вследствие опухоли головного мозга.

Источник: Соцсети

«Это значит очень много. Он был моим другом. Мы играли вместе в национальной сборной. Это для меня нечто особенное», — цитирует Ахтямова журналист TSN Марк Мастерс в соцсети X.