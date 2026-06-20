Российский хоккеист впервые стал лучшим игроком плей-офф АХЛ

Российский голкипер клуба «Торонто Марлис» Артур Ахтямов удостоен награды «Джек Эй Баттерфилд Трофи», присуждаемой самому ценному игроку плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом информирует аккаунт турнира в соцсети X.
В субботу «Торонто» одержал победу над «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ, завоевав Кубок Колдера. Ахтямов отразил 27 бросков по своим воротам.
Другой российский вратарь Амир Мифтахов, представляющий «Чикаго», в матче участия не принимал. Нападающие Никита Павлычев, Иван Рябкин и Виктор Неучев результативных действий не совершили.
Ахтямову 24 года. В 22 матчах плей-офф он одержал 15 побед при семи поражениях, отразив 92,3% бросков.
Россиянин был задрафтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
В ходе празднования победы в финале Артур Ахтямов отдал дань памяти Родиону Амирову. На чемпионской фотографии Ахтямов запечатлен с джерси Амирова, скончавшегося в 2023 году в возрасте 21 года вследствие опухоли головного мозга.
«Это значит очень много. Он был моим другом. Мы играли вместе в национальной сборной. Это для меня нечто особенное», — цитирует Ахтямова журналист TSN Марк Мастерс в соцсети X.