Самый высокий хоккеист мира: хочу выступать за сборную России

«У меня молдавское гражданство. Но сборной Молдавии пока нет, поэтому невозможно выступать за нее. Там даже ледового дворца вроде бы нет. Чисто теоретически, меня может сейчас переманить любая сборная. Потому что у меня есть российское гражданство. Ситуация в мире такая, что сборная России пока не допущена до международных соревнований. Но я надеюсь, что сборная России скоро вернется. Верю в это. Было бы классно выступать за сборную России. Но пока ничего не понятно, и я постараюсь просто фокусироваться на завтрашнем дне. Мне нужно много работать, чтобы в принципе соответствовать уровню международных турниров», — сказал Карманов.