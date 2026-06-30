Самый высокий хоккеист мира: хочу выступать за сборную России

На прошлой неделе 18-летний уроженец Кишинева был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 201-м номером. Карманов стал самым высоким задрафтованным хоккеистом в истории НХЛ — его рост составляет 216 см.
«У меня молдавское гражданство. Но сборной Молдавии пока нет, поэтому невозможно выступать за нее. Там даже ледового дворца вроде бы нет. Чисто теоретически, меня может сейчас переманить любая сборная. Потому что у меня есть российское гражданство. Ситуация в мире такая, что сборная России пока не допущена до международных соревнований. Но я надеюсь, что сборная России скоро вернется. Верю в это. Было бы классно выступать за сборную России. Но пока ничего не понятно, и я постараюсь просто фокусироваться на завтрашнем дне. Мне нужно много работать, чтобы в принципе соответствовать уровню международных турниров», — сказал Карманов.
Карманов является воспитанником подмосковного «Витязя». В прошлом сезоне он дебютировал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Норт‑Бей Батталион», где в 20 матчах отдал две голевые передачи.
Ожидается, что следующий сезон он снова проведет в OHL, после чего отправится в студенческую лигу NCAA, где будет выступать за университет Пенн Стэйт.