ГМ «Вашингтона»: у нас есть способы дать Овечкину деньги

1 июля 40-летний россиянин впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом, что дает ему право подписать контракт с любым клубом НХЛ. Ожидается, что Овечкин примет решение о возможном продолжении карьеры в лиге ближе к середине июля.
«Он еще не принял решение. Думаю, отчасти для него было важно увидеть, где мы окажемся после сегодняшнего дня, и что мы пытаемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александра, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны, с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать. У нас достаточно рычагов, которые мы можем задействовать. Думаю, мы можем сделать что-то, что подошло бы ему.
Мы совершили крупные сделки для усиления основной команды. Мы можем обсудить, где мы сейчас находимся, что у него в голове, и, если он действительно вернется, каким будет контракт. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоятся эти разговоры. Он боец. Он любит побеждать. Поэтому, думаю, то, что мы сделали, определенно поможет ему решить, хочет он вернуться или нет», — сказал Патрик.
За последние две недели «Вашингтон» провел пять обменов, благодаря чему «столичные» заполучили нападающих Джордан Кайру и Алекса Така. Также клуб подписал контракты с защитником Венсаном Деарне и нападающим Буном Дженнером, находившихся в статусе свободного агента.
На данный момент у «Вашингтона» есть 4,3 млн долларов свободных денег под потолком зарплат, что более чем в два раза меньше того, что получал Овечкин по предыдущему контракту (9,5 млн долларов в год).
Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.