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ГМ «Вашингтона»: у нас есть способы дать Овечкину деньги

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что клуб готов предложить Александру Овечкину контракт, который устроил бы его. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

1 июля 40-летний россиянин впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом, что дает ему право подписать контракт с любым клубом НХЛ. Ожидается, что Овечкин примет решение о возможном продолжении карьеры в лиге ближе к середине июля.

«Он еще не принял решение. Думаю, отчасти для него было важно увидеть, где мы окажемся после сегодняшнего дня, и что мы пытаемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александра, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны, с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать. У нас достаточно рычагов, которые мы можем задействовать. Думаю, мы можем сделать что-то, что подошло бы ему.

Мы совершили крупные сделки для усиления основной команды. Мы можем обсудить, где мы сейчас находимся, что у него в голове, и, если он действительно вернется, каким будет контракт. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоятся эти разговоры. Он боец. Он любит побеждать. Поэтому, думаю, то, что мы сделали, определенно поможет ему решить, хочет он вернуться или нет», — сказал Патрик.

За последние две недели «Вашингтон» провел пять обменов, благодаря чему «столичные» заполучили нападающих Джордан Кайру и Алекса Така. Также клуб подписал контракты с защитником Венсаном Деарне и нападающим Буном Дженнером, находившихся в статусе свободного агента.

На данный момент у «Вашингтона» есть 4,3 млн долларов свободных денег под потолком зарплат, что более чем в два раза меньше того, что получал Овечкин по предыдущему контракту (9,5 млн долларов в год).

Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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