ГМ «Вашингтона»: у нас есть способы дать Овечкину деньги

«Он еще не принял решение. Думаю, отчасти для него было важно увидеть, где мы окажемся после сегодняшнего дня, и что мы пытаемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александра, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны, с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать. У нас достаточно рычагов, которые мы можем задействовать. Думаю, мы можем сделать что-то, что подошло бы ему.



Мы совершили крупные сделки для усиления основной команды. Мы можем обсудить, где мы сейчас находимся, что у него в голове, и, если он действительно вернется, каким будет контракт. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоятся эти разговоры. Он боец. Он любит побеждать. Поэтому, думаю, то, что мы сделали, определенно поможет ему решить, хочет он вернуться или нет», — сказал Патрик.