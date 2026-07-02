В НХЛ прокомментировали возможное возвращение Овечкина

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига будет рада, если Александр Овечкин продолжит карьеру в НХЛ. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».
«Мы были бы рады, если бы Алекс вернулся, но, очевидно, это будет полностью зависеть от него», — сказал Дэйли.
1 июля истек контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтон Кэпиталз», после чего он получил статус неограниченно свободного агента. Ранее сам Овечкин говорил, что рассчитывает сначала определиться со своим будущим в НХЛ, а затем принимать решение о возможном возвращении в Россию.
По информации «Матч ТВ», Овечкин примет решение о продолжении карьеры не раньше 7 июля. На счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 голов с учетом плей-офф.