«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на 1 год

«Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров, я люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон», — сказал Овечкин.