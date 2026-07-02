«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на 1 год

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным. Об этом клуб сообщил в официальном аккаунте в X.
Новое соглашение с капитаном команды рассчитано на один год. Средняя годовая стоимость контракта составит 4,25 млн долларов.
«Это еще не конец. “Вашингтон Кэпиталз” переподписал капитана Алекса Овечкина на один год. Средняя годовая стоимость контракта Овечкина составит 4,25 млн долларов», — говорится в сообщении клуба.
Овечкин заявил, что рад продолжить карьеру в «Вашингтоне».
«Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров, я люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон», — сказал Овечкин.
Предыдущее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» было рассчитано до конца сезона-2025/26. В июле 2021 года россиянин подписал с клубом пятилетний контракт на 47,5 млн долларов.
Овечкину 40 лет. «Вашингтон» выбрал его под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. За клуб российский нападающий выступает с сезона-2005/06 и является капитаном команды с 2010 года.
В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. Это единственный Кубок Стэнли в истории клуба.
Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, девять раз выигрывал приз лучшему снайперу сезона и трижды получал «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков. Также на его счету один «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Российский форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 голов в 1573 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.
По общему числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф Овечкин занимает второе место. У него 1006 шайб: 929 в регулярке и 77 в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Гретцки — 1016 голов: 894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф.
В сезоне-2025/26 Овечкин провел 64 матча, забросил 32 шайбы и сделал 32 результативные передачи. По итогам кампании он стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
После нового соглашения Овечкин останется в «Вашингтоне» как минимум на сезон-2026/27. Для него он станет 22-м сезоном в НХЛ.