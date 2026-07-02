Владелец «Вашингтона»: Мы рады, что Овечкин возвращается

Я невероятно горжусь всем, чего он добился в форме «Кэпиталз», и не сомневаюсь, что в следующем сезоне он продолжит преумножать это наследие. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры«, — приводит слова Леонсиса пресс-служба “Вашингтона”.