«Вашингтон» показал фото Овечкина с семьей после подписания контракта

«Вашингтон» опубликовал фото Александра Овечкина с семьей во время подписания нового контракта. После подписания документов россиянин сделал совместную фотографию с женой и сыновьями.
2 июля клуб объявил о соглашении с 40-летним нападающим на сезон-2026/27.
«Семья превыше всего. С возвращением, Овечкины!» — говорится в сообщении «Кэпиталз».
Овечкин всю карьеру в НХЛ проводит за «Вашингтон». В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли. На счету россиянина 1687 очков в регулярных чемпионатах и 147 — в плей-офф. Его прошлое соглашение закончилось этим летом.
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).