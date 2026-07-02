Свищев — об Овечкине: Политическая карьера подождет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Александр Овечкин сейчас будет сосредоточен на достижении новых рекордов, тогда как возможная политическая карьера хоккеиста может подождать.



Ранее стало известно, что 40-летний российский нападающий продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон.



«Мы все будем переживать за Александра и поддерживать его. Сейчас перед ним стоят новые рекордные цели. При этом он уже во многом остается недосягаемым для соперников на ближайшие годы. Мы продолжим внимательно следить за его выступлениями и болеть за него. А политическая карьера пока подождет», — приводит слова Свищева ТАСС.



Для того чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, Овечкину необходимо забросить еще 11 шайб.