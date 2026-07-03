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Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в США

По мнению тренера Татьяны Тарасовой, Александру Овечкину неинтересно будет в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Она также объяснила, почему российский нападающий продолжает выступать в НХЛ, а не возвращается на родину.

Овечкин подписал с «Вашингтоном» новое соглашение сроком на один сезон. По условиям контракта форвард заработает 4,25 млн долларов, а также сможет получить дополнительные выплаты в виде бонусов.

«Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году российский форвард помог клубу выиграть Кубок Стэнли. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.

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