Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Она также объяснила, почему российский нападающий продолжает выступать в НХЛ, а не возвращается на родину.



Овечкин подписал с «Вашингтоном» новое соглашение сроком на один сезон. По условиям контракта форвард заработает 4,25 млн долларов, а также сможет получить дополнительные выплаты в виде бонусов.



«Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное», — приводит слова Тарасовой ТАСС.



Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году российский форвард помог клубу выиграть Кубок Стэнли. В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.