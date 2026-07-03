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Аршавин высказался о новом контракте Овечкина

Бывший футболист сборной России считает, что после рекорда НХЛ форварду стоит вернуться в московское «Динамо».

Источник: Getty Images

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Своим мнением он поделился в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Правильно, что его подписали на год. Как только побьет рекорд Гретцки, можно собирать вещи и возвращаться в “Динамо”. Мне кажется, что на моем веку никто не побьет рекорды Овечкина», — сказал Аршавин.

1 июля российский форвард получил статус неограниченно свободного агента после окончания предыдущего соглашения с «Вашингтоном». Позже клуб подписал с 40-летним хоккеистом новый однолетний контракт, по которому он может заработать до 9 млн долларов.

В прошлом сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. За карьеру в НХЛ он забросил 929 шайб в регулярных чемпионатах и является рекордсменом лиги по этому показателю.

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