Аршавин высказался о новом контракте Овечкина

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Своим мнением он поделился в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
«Правильно, что его подписали на год. Как только побьет рекорд Гретцки, можно собирать вещи и возвращаться в “Динамо”. Мне кажется, что на моем веку никто не побьет рекорды Овечкина», — сказал Аршавин.
1 июля российский форвард получил статус неограниченно свободного агента после окончания предыдущего соглашения с «Вашингтоном». Позже клуб подписал с 40-летним хоккеистом новый однолетний контракт, по которому он может заработать до 9 млн долларов.
В прошлом сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. За карьеру в НХЛ он забросил 929 шайб в регулярных чемпионатах и является рекордсменом лиги по этому показателю.