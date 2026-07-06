Минтюков стал вторым самым высокооплачиваемым игроком «Анахайма»

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять сезонов — до лета 2031 года. Зарплата Минтюкова составит 7,2 млн долларов за сезон, благодаря чему он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после американского защитника Джексона Лакомба, который по новому восьмилетнему контракту зарабатывает 9 млн долларов в год.