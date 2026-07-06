Минтюков стал вторым самым высокооплачиваемым игроком «Анахайма»

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять сезонов — до лета 2031 года. Зарплата Минтюкова составит 7,2 млн долларов за сезон, благодаря чему он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после американского защитника Джексона Лакомба, который по новому восьмилетнему контракту зарабатывает 9 млн долларов в год.
В новом контракте Минтюкова прописан частичный запрет на обмен в сезоне-2030/31, согласно которому россиянин должен будет предоставить список из десяти команд НХЛ, в которые его нельзя будет обменять.
Ранее сообщалось, что Минтюков, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение (оффер-шит) от другой команды НХЛ. Наличие оффер-шита, вероятно, помогло ему подписать с «Анахаймом» контракт на более выгодных для себя финансовых условиях.
Минтюков был выбран «Анахаймом» под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года. За три сезона он провел за «уток» 216 матчей и набрал 69 (17+52) очков.
В минувшем сезоне «Анахайм» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и дошел до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» (2−4).
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.