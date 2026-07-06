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Самый высокий хоккеист планеты: как Александр Карманов оказался на драфте НХЛ

Рост Александра Карманова — 216 сантиметров, и уже сейчас его называют самым большим хоккеистом в мире. Но за этим рекордом скрывается история парня из Молдавии, который сумел попасть на драфт НХЛ и приблизиться к своей главной мечте.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Рекордный рост сделал Александра Карманова героем заголовков по всему миру. Однако за громкими цифрами скрывается история о том, как любовь к хоккею помогла парню из Молдавии приблизиться к одной из самых больших целей в жизни.

Как начинался путь будущего хоккеиста

Александр Карманов вырос в стране, где хоккей почти не развит, но семья помогла ему продолжать тренировки.
Александр Карманов вырос в стране, где хоккей почти не развит, но семья помогла ему продолжать тренировки.Источник: Соцсети

Александр Карманов родился в Молдавии — стране, которую сложно назвать хоккейной. Там нет условий для серьезного развития в этом виде спорта, но будущий защитник влюбился в лед еще в детстве. По словам его отца Игоря, все началось с игры на замерзшем озере.

Когда стало понятно, что увлечение не проходит, семья перестроила жизнь вокруг тренировок сына. Отец возил его на лед в соседние страны: по пятницам — в Бухарест, по воскресеньям — в Киев. Летом они ездили в хоккейные лагеря в Словакию и Чехию, где Александр мог тренироваться на другом уровне.

К 10 годам Карманов уже был выше большинства сверстников и даже старших ребят. На одном из турниров его заметили скауты подольского «Витязя» и пригласили в молодежную систему клуба. После этого мама Александра, Татьяна, переехала вместе с ним в Подольск, а отец остался в Кишиневе и продолжал поддерживать семью и хоккейную мечту сына.

Чем Александр Карманов удивил хоккейный мир

Из-за роста Александру Карманову приходится играть в экипировке, изготовленной специально для него.
Из-за роста Александру Карманову приходится играть в экипировке, изготовленной специально для него.Источник: Соцсети

Главная особенность Карманова — его габариты. Сегодня рост защитника составляет 216 см, а вес — 127 кг, впечатляюще для 18-летнего юноши. Если он дебютирует в НХЛ, то станет самым высоким и одним из самых тяжелых игроков за всю историю лиги.

Из-за таких размеров стандартная хоккейная экипировка ему просто не подходит. Свитер, щитки, трусы и часть защиты изготавливают по индивидуальному заказу, а клюшка длиной около 180 см потребовала специального разрешения. Даже коньки и обувь нужного размера приходится искать или делать специально.

При этом специалисты обращают внимание, что большой рост — это не только преимущество. Чем выше и тяжелее спортсмен, тем сложнее развивать скорость, координацию и маневренность. Именно поэтому Карманов много работает не только над силой, но и над техникой катания, стараясь доказать, что способен использовать свои уникальные данные в современном быстром хоккее.

Как Карманов оказался в числе перспективных игроков НХЛ

Переезд в Северную Америку стал важным этапом в карьере молодого защитника.
Переезд в Северную Америку стал важным этапом в карьере молодого защитника.Источник: Соцсети

В 2024 году Карманов переехал в США, где продолжил карьеру на самом высоком уровне молодежного хоккея. Для 16-летнего защитника это означало не только более сильных соперников, но и новую страну, другой язык и необходимость заново привыкать к жизни вдали от семьи.

Адаптация прошла быстрее, чем многие ожидали. Карманов быстро освоился в команде, много работал в тренажерном зале и постепенно стал одним из ключевых игроков. Партнеры отмечали его трудолюбие, мощный бросок и неожиданно хорошую для таких габаритов подвижность, а тренеры видели большой потенциал для дальнейшего развития.

Интерес со стороны скаутов рос с каждым месяцем. Летом 2026 года Александр сделал еще один важный шаг к своей мечте: клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его под 201-м номером на драфте. Пока это только начало пути, но именно после драфта Карманова стали рассматривать как одного из самых необычных молодых проспектов мирового хоккея.

Почему его сравнивают со Здено Харой

Многие сравнивают Карманова со Здено Харой, но специалисты призывают не торопиться с выводами.
Многие сравнивают Карманова со Здено Харой, но специалисты призывают не торопиться с выводами.Источник: Соцсети

С первых серьезных выступлений Александра Карманова начали сравнивать со Здено Харой — легендарным словацким защитником, который долгие годы считался самым высоким игроком в истории НХЛ. Повод очевиден: оба выделяются внушительными габаритами и играют на одной позиции.

Однако специалисты подчеркивают, что одних физических данных недостаточно для большой карьеры. Защитнику важно не только выигрывать борьбу корпусом, но и хорошо кататься, быстро принимать решения и уверенно работать с шайбой. Именно над этими качествами Карманов продолжает работать каждый день.

При этом многие тренеры считают, что потенциал у молодого защитника действительно высокий. Некоторые даже отмечают, что в его возрасте Карманов катается лучше, чем когда-то Хара. Но путь до уровня легенды может занять годы, поэтому сейчас главная задача Александра — продолжать развиваться и постепенно закрепляться на все более высоком уровне.

Что дальше: цели и мечты Александра

После драфта главная задача Карманова — продолжить развитие и приблизиться к дебюту в НХЛ.
После драфта главная задача Карманова — продолжить развитие и приблизиться к дебюту в НХЛ.Источник: Соцсети

Сам Александр понимает, что драфт — это только начало большого пути. Теперь ему предстоит закрепиться в североамериканском хоккее, продолжить набирать игровой опыт и доказать, что он способен выступать на самом высоком уровне. Многие специалисты считают, что игроку с такими габаритами требуется больше времени на развитие, чем его сверстникам.

При этом внимание к Карманову связано не только с его ростом. Тренеры и скауты отмечают его трудолюбие, желание постоянно прогрессировать и готовность работать над своими слабыми сторонами. Именно эти качества, по мнению экспертов, могут помочь ему приблизиться к мечте о выступлении в НХЛ.

Есть у защитника и еще одна цель. Карманов не раз говорил, что хотел бы помочь развитию хоккея в родной Молдавии и однажды построить там современный ледовый дворец для детей. Если эта мечта сбудется, его история станет важной не только для НХЛ, но и для целого поколения будущих хоккеистов.