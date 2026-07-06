Самый высокий хоккеист планеты: как Александр Карманов оказался на драфте НХЛ

Рекордный рост сделал Александра Карманова героем заголовков по всему миру. Однако за громкими цифрами скрывается история о том, как любовь к хоккею помогла парню из Молдавии приблизиться к одной из самых больших целей в жизни.
Как начинался путь будущего хоккеиста
Александр Карманов родился в Молдавии — стране, которую сложно назвать хоккейной. Там нет условий для серьезного развития в этом виде спорта, но будущий защитник влюбился в лед еще в детстве. По словам его отца Игоря, все началось с игры на замерзшем озере.
Когда стало понятно, что увлечение не проходит, семья перестроила жизнь вокруг тренировок сына. Отец возил его на лед в соседние страны: по пятницам — в Бухарест, по воскресеньям — в Киев. Летом они ездили в хоккейные лагеря в Словакию и Чехию, где Александр мог тренироваться на другом уровне.
К 10 годам Карманов уже был выше большинства сверстников и даже старших ребят. На одном из турниров его заметили скауты подольского «Витязя» и пригласили в молодежную систему клуба. После этого мама Александра, Татьяна, переехала вместе с ним в Подольск, а отец остался в Кишиневе и продолжал поддерживать семью и хоккейную мечту сына.
Чем Александр Карманов удивил хоккейный мир
Главная особенность Карманова — его габариты. Сегодня рост защитника составляет 216 см, а вес — 127 кг, впечатляюще для 18-летнего юноши. Если он дебютирует в НХЛ, то станет самым высоким и одним из самых тяжелых игроков за всю историю лиги.
Из-за таких размеров стандартная хоккейная экипировка ему просто не подходит. Свитер, щитки, трусы и часть защиты изготавливают по индивидуальному заказу, а клюшка длиной около 180 см потребовала специального разрешения. Даже коньки и обувь нужного размера приходится искать или делать специально.
При этом специалисты обращают внимание, что большой рост — это не только преимущество. Чем выше и тяжелее спортсмен, тем сложнее развивать скорость, координацию и маневренность. Именно поэтому Карманов много работает не только над силой, но и над техникой катания, стараясь доказать, что способен использовать свои уникальные данные в современном быстром хоккее.
Как Карманов оказался в числе перспективных игроков НХЛ
В 2024 году Карманов переехал в США, где продолжил карьеру на самом высоком уровне молодежного хоккея. Для 16-летнего защитника это означало не только более сильных соперников, но и новую страну, другой язык и необходимость заново привыкать к жизни вдали от семьи.
Адаптация прошла быстрее, чем многие ожидали. Карманов быстро освоился в команде, много работал в тренажерном зале и постепенно стал одним из ключевых игроков. Партнеры отмечали его трудолюбие, мощный бросок и неожиданно хорошую для таких габаритов подвижность, а тренеры видели большой потенциал для дальнейшего развития.
Интерес со стороны скаутов рос с каждым месяцем. Летом 2026 года Александр сделал еще один важный шаг к своей мечте: клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его под 201-м номером на драфте. Пока это только начало пути, но именно после драфта Карманова стали рассматривать как одного из самых необычных молодых проспектов мирового хоккея.
Почему его сравнивают со Здено Харой
С первых серьезных выступлений Александра Карманова начали сравнивать со Здено Харой — легендарным словацким защитником, который долгие годы считался самым высоким игроком в истории НХЛ. Повод очевиден: оба выделяются внушительными габаритами и играют на одной позиции.
Однако специалисты подчеркивают, что одних физических данных недостаточно для большой карьеры. Защитнику важно не только выигрывать борьбу корпусом, но и хорошо кататься, быстро принимать решения и уверенно работать с шайбой. Именно над этими качествами Карманов продолжает работать каждый день.
При этом многие тренеры считают, что потенциал у молодого защитника действительно высокий. Некоторые даже отмечают, что в его возрасте Карманов катается лучше, чем когда-то Хара. Но путь до уровня легенды может занять годы, поэтому сейчас главная задача Александра — продолжать развиваться и постепенно закрепляться на все более высоком уровне.
Что дальше: цели и мечты Александра
Сам Александр понимает, что драфт — это только начало большого пути. Теперь ему предстоит закрепиться в североамериканском хоккее, продолжить набирать игровой опыт и доказать, что он способен выступать на самом высоком уровне. Многие специалисты считают, что игроку с такими габаритами требуется больше времени на развитие, чем его сверстникам.
При этом внимание к Карманову связано не только с его ростом. Тренеры и скауты отмечают его трудолюбие, желание постоянно прогрессировать и готовность работать над своими слабыми сторонами. Именно эти качества, по мнению экспертов, могут помочь ему приблизиться к мечте о выступлении в НХЛ.
Есть у защитника и еще одна цель. Карманов не раз говорил, что хотел бы помочь развитию хоккея в родной Молдавии и однажды построить там современный ледовый дворец для детей. Если эта мечта сбудется, его история станет важной не только для НХЛ, но и для целого поколения будущих хоккеистов.