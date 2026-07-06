Самый высокий хоккеист планеты: как Александр Карманов оказался на драфте НХЛ

При этом специалисты обращают внимание, что большой рост — это не только преимущество. Чем выше и тяжелее спортсмен, тем сложнее развивать скорость, координацию и маневренность. Именно поэтому Карманов много работает не только над силой, но и над техникой катания, стараясь доказать, что способен использовать свои уникальные данные в современном быстром хоккее.