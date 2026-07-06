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Пять клубов НХЛ проявляют интерес к Патрику Лайне

По данным Sportsnet, финский форвард остается одним из самых востребованных свободных агентов на рынке.

Источник: AP 2024

Сразу несколько клубов НХЛ проявляют интерес к нападающему Патрику Лайне, сообщает Sportsnet. В число претендентов на 28-летнего финского форварда входят «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз».

В прошлом сезоне Лайне практически полностью пропустил чемпионат из-за травмы мышц кора. Он провел лишь пять матчей за «Монреаль Канадиенс» и набрал одно очко (0+1). Годом ранее финн записал на свой счет 33 (20+13) очка в 52 встречах регулярного чемпионата, а также сделал одну результативную передачу в двух матчах плей-офф.

В настоящее время Лайне находится в статусе неограниченно свободного агента. По предыдущему контракту его средняя зарплата составляла 8,7 млн долларов за сезон.