Пять клубов НХЛ проявляют интерес к Патрику Лайне

В прошлом сезоне Лайне практически полностью пропустил чемпионат из-за травмы мышц кора. Он провел лишь пять матчей за «Монреаль Канадиенс» и набрал одно очко (0+1). Годом ранее финн записал на свой счет 33 (20+13) очка в 52 встречах регулярного чемпионата, а также сделал одну результативную передачу в двух матчах плей-офф.