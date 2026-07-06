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Российский хоккеист заявил, что ему не дали шанса в Нью-Джерси

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Максим Цыплаков поделился эмоциями от игры за «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Как отреагировали на обмен в «Девилз» по ходу сезона?

— Я сам запросил обмен, поэтому не удивился такому решению и просто ждал нового вызова. В «Нью-Джерси» мне тоже не дали шанса проявить себя, я просто доигрывал сезон.

— Вы сами хотели отправиться в «Девилз»?

— Нет, у меня не было какого-то определенного списка желаемых команд. Об этом никогда не говорят и не предупреждают, — цитирует Цыплакова «Спорт-Экспресс».

В июне «Нью-Джерси» обменял форварда в «Калгари Флэймз». 27-летний Максим Цыплаков с 2024 года играл за «Айлендерс», а в январе 2026-го был обменян в «Нью-Джерси». В 22 матчах за «Дэвилз» 27-летний россиянин отметился одним голом и одной результативной передачей.