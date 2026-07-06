Российский хоккеист заявил, что ему не дали шанса в Нью-Джерси

В июне «Нью-Джерси» обменял форварда в «Калгари Флэймз». 27-летний Максим Цыплаков с 2024 года играл за «Айлендерс», а в январе 2026-го был обменян в «Нью-Джерси». В 22 матчах за «Дэвилз» 27-летний россиянин отметился одним голом и одной результативной передачей.