Российский хоккеист заявил, что ему не дали шанса в Нью-Джерси

— Как отреагировали на обмен в «Девилз» по ходу сезона?
— Я сам запросил обмен, поэтому не удивился такому решению и просто ждал нового вызова. В «Нью-Джерси» мне тоже не дали шанса проявить себя, я просто доигрывал сезон.
— Вы сами хотели отправиться в «Девилз»?
— Нет, у меня не было какого-то определенного списка желаемых команд. Об этом никогда не говорят и не предупреждают, — цитирует Цыплакова «Спорт-Экспресс».
В июне «Нью-Джерси» обменял форварда в «Калгари Флэймз». 27-летний Максим Цыплаков с 2024 года играл за «Айлендерс», а в январе 2026-го был обменян в «Нью-Джерси». В 22 матчах за «Дэвилз» 27-летний россиянин отметился одним голом и одной результативной передачей.