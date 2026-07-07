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Овечкин — о контракте с «Вашингтоном»: Переговоры были минут 10

Александр Овечкин поделился ожиданиями от сезона с «Вашингтоном» и рассказал, насколько быстро стороны договорились о новом контракте.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Овечкин объяснил, почему решил продлить контракт с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что летнее усиление состава «Кэпиталз» повлияло на его решение подписать новый контракт с клубом.

В конце июня «Вашингтон» провел два крупных обмена: команду пополнили форварды Джордан Кайру из «Сент-Луиса» и Алекс Так из «Баффало». Позже, на рынке свободных агентов, клуб подписал нападающего Буна Дженнера и защитника Винсента Деарне. 2 июля «Кэпиталз» объявили о новом контракте с 40-летним Овечкиным на сезон-2026/27.

«У этих парней огромный опыт. Они жесткие, мастеровитые. И видно, как организация и команда провели это межсезонье — думаю, клуб проделал отличную работу. Тяжело терять Лаппи, Догги и Майки. У нас прекрасные отношения, они замечательные ребята. Но, думаю, направление — вернуть Кубок Стэнли в Вашингтон. И прежде всего это бизнес, верно? Все, что Крис Патрик и организация сделали, — ради побед. Поэтому я и сказал: “Окей, давай еще на год”», — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Овечкин отметил, что после прошлого сезона обсуждал свое будущее с президентом клуба Брайаном Маклелланом, генеральным менеджером Крисом Патриком и главным тренером. По словам россиянина, перед принятием решения ему было важно понять, сможет ли команда бороться за Кубок Стэнли.

«Я сказал Крису, что мне нужно какое-то время, чтобы обсудить свое будущее с семьей. Для меня было важно, чтобы был шанс бороться за победу в случае, если я вернусь. Я хочу побороться за Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.

Хоккеист добавил, что после усиления состава быстро согласился на продление контракта.

«Я увидел, что сделала команда. Конечно, тяжело было видеть, как мы теряем отличных хоккеистов и замечательных ребят, но потом я увидел, что мы подписали и получили в результате обменов тех, кто способен бороться за Кубок Стэнли. После этого я сказал Крису: “Окей, давайте заключим сделку”. Все переговоры заняли, наверное, минут 10», — заявил он.

Овечкин также назвал цели на сезон-2026/27.

«Во-первых, попасть в плей-офф. А потом выиграть Кубок Стэнли, потому что, возможно, это будет мой последний сезон. Если посмотреть на наш состав и его глубину, очевидно, Логан Томпсон — топ-вратарь, у нас прекрасная защитная линия, а с учетом усилений, которые мы получили в атаке, мы снова становимся претендентами на Кубок Стэнли. С нетерпением жду старта, я очень рад за команду и за наших фанатов», — сказал Овечкин.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — 929 шайб. По общему числу голов с учетом плей-офф россиянин уступает только Уэйну Гретцки: 1006 против 1016. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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