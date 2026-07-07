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СМИ: Овечкин потратил более 20 млн рублей на семейный отдых в Турции

По данным Mash на спорте, хоккеист отдыхал на вилле в пятизвездочном отеле в Кемере.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потратил более 20 млн рублей на двухнедельный семейный отдых в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, Овечкин отдыхал в Кемере. Хоккеист снял виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort.

Площадь виллы составляет 250 квадратных метров. В ней есть личный бассейн, сауна, хамам, терраса с джакузи и выход на личный пляж.

Mash на спорте также сообщает, что в том же отеле отдыхали сооснователь и президент ФК «Родина Медиа» Тимофей Мозгов, рэпер T-Killah, дубайский промоутер Султан Сулейман и другие российские звезды.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06. В июле клуб объявил о продлении контракта с капитаном на один сезон со средней годовой зарплатой 4,25 млн долларов.

На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является рекордсменом лиги по этому показателю.

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