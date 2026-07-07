В НХЛ заявили, что оценят ситуацию по допуску россиян на КМ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оценит ситуацию после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о рекомендации федерациям по допуску российских спортсменов на турниры в контексте их допуска на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.



Ранее МОК рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с отечественных спортсменов.



«Мы оценим все факты и обстоятельства и при необходимости примем соответствующее решение. Делать это сейчас преждевременно», — сказал Дэйли.



НХЛ и профсоюз игроков проведут Кубок мира в 2028 году. Напомним, российские хоккеисты не участвовали ни на одном международном турнире после введенния санкций в 2022 году. Россиян не допустили до международных соревнований даже на молодежном уровне.