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В НХЛ заявили, что оценят ситуацию по допуску россиян на КМ

Турнир пройдет в 2028 году.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: John Locher/AP/TASS

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оценит ситуацию после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о рекомендации федерациям по допуску российских спортсменов на турниры в контексте их допуска на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с отечественных спортсменов.

«Мы оценим все факты и обстоятельства и при необходимости примем соответствующее решение. Делать это сейчас преждевременно», — сказал Дэйли.

НХЛ и профсоюз игроков проведут Кубок мира в 2028 году. Напомним, российские хоккеисты не участвовали ни на одном международном турнире после введенния санкций в 2022 году. Россиян не допустили до международных соревнований даже на молодежном уровне.

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