Капризов перестал быть самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Карлссон был выбран «Анахаймом» под вторым номером на драфте НХЛ 2023 года и выступает за команду с сезона-2023/24. В прошлом регулярном чемпионате 20-летний швед провёл 70 матчей, набрав 67 (29+38) очков. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 12 встречах.