Капризов перестал быть самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

«Анахайм» сохранил в составе нападающего Лео Карлссона. Ранее «Филадельфия» сделала шведскому форварду оффер-шит, предложив контракт на пять лет на общую сумму 90 миллионов долларов. Средняя зарплата по соглашению составила бы 18 миллионов долларов за сезон.
«Дакс» повторили предложение и сохранили права на игрока. В противном случае клуб получил бы от «Филадельфии» компенсацию в виде четырёх пиков первого раунда драфта.
Карлссон был выбран «Анахаймом» под вторым номером на драфте НХЛ 2023 года и выступает за команду с сезона-2023/24. В прошлом регулярном чемпионате 20-летний швед провёл 70 матчей, набрав 67 (29+38) очков. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 12 встречах.
В сезоне-2026/27 Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по средней зарплате за сезон. По этому показателю он обойдёт российского форварда Кирилла Капризова, который получает 17 миллионов долларов в год.