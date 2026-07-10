Вербик считает, что рекордный контракт Карлссона скоро перестанет быть рекордным

«Не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звезд, хорошие ветераны, рынок снова изменится. Потолок зарплат растет, поэтому менеджерам, агентам и игрокам придется адаптироваться. В какой-то момент рынок стабилизируется, и мы лучше поймем справедливую стоимость игроков», — сказал Вербик.