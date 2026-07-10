Вербик считает, что рекордный контракт Карлссона скоро перестанет быть рекордным

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал новый контракт Лео Карлссона, который после повторения оффер-шита от «Филадельфии» стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ с кэпхитом 18 млн долларов.
«Не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звезд, хорошие ветераны, рынок снова изменится. Потолок зарплат растет, поэтому менеджерам, агентам и игрокам придется адаптироваться. В какой-то момент рынок стабилизируется, и мы лучше поймем справедливую стоимость игроков», — сказал Вербик.
Контракт Карлссона рассчитан на пять лет. По мнению Вербика, продолжающийся рост потолка зарплат приведет к новым рекордным соглашениям уже в ближайшие годы.