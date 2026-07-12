Овечкин купил квартиру по соседству с Месси во Флориде

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде в жилом комплексе Porsche Design Tower, где также владеет недвижимостью футболист Лионель Месси.
По информации SHOT, апартаменты Овечкина расположены на 40-м этаже. Площадь квартиры составляет 222 квадратных метра. В ней находятся четыре спальни, четыре полноценных ванных комнаты и гостевой санузел. К жилью также прилагаются два машино-места.
Стоимость недвижимости оценивается в 2,1 млн долларов. Как утверждает источник, хоккеист переехал в более просторные апартаменты после конфликта с соседом, проживавшим этажом выше в другом доме.
Предыдущая квартира Овечкина площадью около 180 квадратных метров находилась в жилом комплексе Jade Beach. Россиянин приобрел ее в 2016 году за 1,9 млн долларов. В 2019 году жилье затопило из-за ошибки при установке кухонной мойки в квартире сверху.
Овечкин обратился в суд с иском к соседу. Разбирательство продолжалось около трех лет и завершилось мировым соглашением в июле 2026 года. Условия договоренности сторон не раскрывались.
Месси купил квартиру в Porsche Design Tower в 2019 году. Сообщалось, что недвижимость аргентинского футболиста обошлась ему в 5 млн долларов.