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Александр Овечкин назвал пятерку любимых брендов пива

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перечислил пятерку любимых брендов пива. Об этом сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

На пресс-конференции перед Матчем года 40-летнему нападающему предложили представить себя участником драфта пива и назвать свои первые пять выборов.

«Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем “Балтику” нашу и Guinness», — сказал Овечкин.

Sapporo, Tsingtao и Stella Artois — популярные светлые лагеры из Японии, Китая и Бельгии соответственно. Российскую «Балтику» также можно отнести к светлым лагерам. Ирландский Guinness представляет собой классический темный стаут.

На прошлой неделе Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в одном из баров Москвы.

Матч года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ пройдет 25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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