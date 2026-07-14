Александр Овечкин назвал пятерку любимых брендов пива

На пресс-конференции перед Матчем года 40-летнему нападающему предложили представить себя участником драфта пива и назвать свои первые пять выборов.
«Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем “Балтику” нашу и Guinness», — сказал Овечкин.
Sapporo, Tsingtao и Stella Artois — популярные светлые лагеры из Японии, Китая и Бельгии соответственно. Российскую «Балтику» также можно отнести к светлым лагерам. Ирландский Guinness представляет собой классический темный стаут.
На прошлой неделе Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в одном из баров Москвы.
Матч года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ пройдет 25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.