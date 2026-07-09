Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве, они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве.

Источник: Спортс‘’

Идея встретиться с форвардом принадлежит автору блога «Зеленая мамба», посвященного пиву и пивной культуре. 7 недель по средам с 7 до 8 часов вечера Овечкина ожидал бокал пива у специальной таблички «Для Ови».

"Всем привет! Я обычный гражданин Иван Жадан. Когда-то я ждал Игоря Николаева, чтобы выпить с ним за любовь — и выпил. Поэтому я вспомнил о том, что когда-то сила интернета помогла мне исполнить мечту. Так может исполним еще одну? Выпить пива с тем, кто любит его так же, как и я!

Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву. Именно поэтому в следующую среду, 27 мая, с 7 до 8 вечера, мы вместе с пацанами будем ждать Александра Овечкина, чтобы угостить его пивом. В любую погоду в любом настроении я буду стоять здесь. И я верю, что когда-нибудь он придет", — сообщается в видео, которое было опубликовано 24 мая.

8 июля капитан «Вашингтона» пришел на встречу.

"Мечты сбываются! Спасибо, Александр Овечкин, что нашли время к нам зайти! Официально: мы выпили пива с легендой!

Спасибо всем, кто поддерживал нашу шалость, спасибо тем, кто приходил все эти 7 недель, но 08.07 войдет в историю нашего клуба пивной культуры!

Мы до сих пор не можем поверить, что это произошло, и не поверим еще долго«, — говорится в сообщении “Зеленой мамбы”.

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива. Они ждали легенду семь недель.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».

Пиво — любимый напиток Овечкина: отмечает главные победы и считает, что оно снимает напряжение.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше