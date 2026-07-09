Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве, они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»

Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву. Именно поэтому в следующую среду, 27 мая, с 7 до 8 вечера, мы вместе с пацанами будем ждать Александра Овечкина, чтобы угостить его пивом. В любую погоду в любом настроении я буду стоять здесь. И я верю, что когда-нибудь он придет", — сообщается в видео, которое было опубликовано 24 мая.