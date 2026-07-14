Овечкин признался, что готов вставить себе зуб ради Каспарайтиса

Дарюс Каспарайтис в эфире «Матч ТВ» обратился к Овечкину, ставшему гостем передачи «Все на Матч». Олимпийский чемпион признался, что недавно выбил зуб, и предложил Овечкину воспользоваться специальной акцией.
— После нашей совместной тренировки ты побил рекорд Гретцки, а я потерял зуб. У нас есть скидка на двоих. Один зуб покупаешь, второй — бесплатно. Может, ты купишь себе зуб, а я поставлю себе бесплатно?" — предложил Каспарайтис.
— Неплохая мысль. Надо будет обсудить эту тему, когда будем в Америке. Для друга ничего не жалко, — сказал Овечкин.
В прошлом сезоне НХЛ Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, «Кэпиталз» не смогли выйти в плей‑офф. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах при 1687 (929+758) очках. Он лучший по количеству шайб в «регулярках» в истории лиги. На счету Овечкина 1006 голов в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).