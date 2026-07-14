Овечкин признался, что готов вставить себе зуб ради Каспарайтиса

— После нашей совместной тренировки ты побил рекорд Гретцки, а я потерял зуб. У нас есть скидка на двоих. Один зуб покупаешь, второй — бесплатно. Может, ты купишь себе зуб, а я поставлю себе бесплатно?" — предложил Каспарайтис.