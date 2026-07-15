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Федоров — о будущем Овечкина: Это решение далось ему нелегко

Российский форвард продлил контракт с «Вашингтоном» на один сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров считает, что решение Александра Овечкина продолжить карьеру в НХЛ далось капитану «Вашингтона» непросто.

В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз». По условиям соглашения российский форвард может заработать 9 миллионов долларов.

«Ожидаемое решение, но я понимаю Александра. Оно далось ему не так уж легко, как все думают. Хотя все очень рады, и я в том числе, что он продолжит свою феноменальную карьеру еще на один сезон», — сказал Федоров ТАСС.

В сентябре Овечкину исполнится 41 год. Сам Федоров завершил игровую карьеру в 42 года.

«Думаю, он понимает свою физиологию, и ему нужно осознавать тот период в течение суток, когда организм может выдать все 100%. Ему нужно готовиться к каждой игре достаточно интенсивно. Тренировки на льду уже не помогут — надо обязательно готовиться в зале», — добавил Федоров.

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