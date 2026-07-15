Дорофеев выбрал номер в «Рейнджерс» после обмена из «Вегаса»

«Рейнджерс» получили 25-летнего россиянина в результате обмена с «Вегасом». В качестве компенсации клуб из Нью-Йорка отправил сопернику два выбора на драфте — под 26-м и 92-м номерами, а также условный пик первого раунда драфта-2028 с защитой от попадания в топ-10.