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Дорофеев выбрал номер в «Рейнджерс» после обмена из «Вегаса»

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Дорофеев определился с игровым номером в новом клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хоккеист продолжит выступать под 16-м номером, который ранее носил в «Вегасе».

«Рейнджерс» получили 25-летнего россиянина в результате обмена с «Вегасом». В качестве компенсации клуб из Нью-Йорка отправил сопернику два выбора на драфте — под 26-м и 92-м номерами, а также условный пик первого раунда драфта-2028 с защитой от попадания в топ-10.

После перехода Дорофеев подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт. Средняя зарплата хоккеиста по соглашению составит $11 млн за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим снайпером «Вегаса», забросив 37 шайб в 82 матчах и установив личный рекорд. В плей-офф НХЛ-2025 Дорофеев вошел в число лучших бомбардиров по голам: форвард отличился 12 раз в 22 встречах и добавил четыре результативные передачи.