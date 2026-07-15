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Дорофеев получил одну из крупнейших зарплат лета в НХЛ

Российский нападающий Павел Дорофеев вошел в число самых высокооплачиваемых хоккеистов межсезонья НХЛ после подписания нового контракта с «Рейнджерс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее 25-летний форвард заключил с клубом семилетнее соглашение на общую сумму $77 млн. Средняя зарплата россиянина по контракту составит $11 млн за сезон.

По этому показателю Дорофеев занимает четвертое место среди игроков, подписавших новые соглашения этим летом. Выше него расположились Нико Хишир из «Нью-Джерси» ($11,7 млн), Боуэн Байрэм из «Баффало» ($12,5 млн) и Лео Карлссон из «Анахайма» ($18 млн).

При этом рейтинг может измениться после того, как новые контракты подпишут несколько звезд НХЛ, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Среди них — Джейсон Робертсон, Адам Фантилли и Коннор Бедард.

В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим снайпером «Вегаса», забросив 37 шайб в 82 матчах и установив личный рекорд. В плей-офф НХЛ-2025 Дорофеев вошел в число лучших бомбардиров по голам: форвард отличился 12 раз в 22 встречах и добавил четыре результативные передачи.