Дорофеев получил одну из крупнейших зарплат лета в НХЛ

Ранее 25-летний форвард заключил с клубом семилетнее соглашение на общую сумму $77 млн. Средняя зарплата россиянина по контракту составит $11 млн за сезон.
По этому показателю Дорофеев занимает четвертое место среди игроков, подписавших новые соглашения этим летом. Выше него расположились Нико Хишир из «Нью-Джерси» ($11,7 млн), Боуэн Байрэм из «Баффало» ($12,5 млн) и Лео Карлссон из «Анахайма» ($18 млн).
При этом рейтинг может измениться после того, как новые контракты подпишут несколько звезд НХЛ, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Среди них — Джейсон Робертсон, Адам Фантилли и Коннор Бедард.
В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим снайпером «Вегаса», забросив 37 шайб в 82 матчах и установив личный рекорд. В плей-офф НХЛ-2025 Дорофеев вошел в число лучших бомбардиров по голам: форвард отличился 12 раз в 22 встречах и добавил четыре результативные передачи.