Сергей Федоров объяснил решение Овечкина остаться в НХЛ

— Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и, что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ.



Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».