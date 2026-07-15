Сергей Федоров объяснил решение Овечкина остаться в НХЛ

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).
— За вашу команду на «Матче года» сыграет Александр Овечкин. До июля никто не знал, каким будет его карьерное будущее, и все-таки он подписал новый контракт с «Вашингтоном». Как вы отреагировали?
— Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и, что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ.
Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».
25 июля Овечкин примет участие в Матче года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ, который пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.