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Сергей Федоров объяснил решение Овечкина остаться в НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров оценил решение Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).

— За вашу команду на «Матче года» сыграет Александр Овечкин. До июля никто не знал, каким будет его карьерное будущее, и все-таки он подписал новый контракт с «Вашингтоном». Как вы отреагировали?

— Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и, что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ.

Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».

25 июля Овечкин примет участие в Матче года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ, который пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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