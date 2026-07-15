Федоров оценил идею вывести номер Овечкина из обращения в НХЛ

— Будет очень здорово, если НХЛ пойдет на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает еще немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убежден, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».