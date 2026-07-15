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Федоров оценил идею вывести номер Овечкина из обращения в НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров заявил, что Александр Овечкин заслуживает особого статуса, а НХЛ стоит рассмотреть идею вывода восьмого номера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).

— Год назад, когда «Детройт Ред Уингз» объявил об историческом решении навсегда закрепить за вами 91-й номер, вы выразили мнение, что Овечкин — один из тех российских хоккеистов, чей игровой номер в будущем тоже должен быть выведен из обращения клубом НХЛ. Заслуживает ли Александр того, чтобы его «восьмерка» была закреплена с ним во всей лиге по аналогии с 99-м номером Уэйна Гретцки?

— Будет очень здорово, если НХЛ пойдет на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает еще немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убежден, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».

25 июля Овечкин примет участие в Матче года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ, который пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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