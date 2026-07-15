Айзерман прокомментировал уход из «Детройта»: Остаюсь их частью

Моя преданность «Ред Уингз» и этому сообществу никогда не ослабнет. С нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за их поддержку, поскольку именно они делают «Детройт» и весь штат Мичиган особенным местом в хоккейном мире", — приводит слова Айзермана официальный сайт клуба.