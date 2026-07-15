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Айзерман прокомментировал уход из «Детройта»: Остаюсь их частью

Оказалось, что Стив Айзерман займет другую должность в клубе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Стив Айзерман прокомментировал уход с поста исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». Он продолжит работу в клубе в качестве старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича.

"Искренне благодарен Крису и всей семье Илич. Эта организация предоставила мне невероятные возможности, начиная с моей игровой карьеры и заканчивая привилегией вернуться в качестве генерального менеджера. Ценю полученный за эти годы опыт и чрезвычайно горжусь тем, что остаюсь частью этой великой франшизы.

Моя преданность «Ред Уингз» и этому сообществу никогда не ослабнет. С нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за их поддержку, поскольку именно они делают «Детройт» и весь штат Мичиган особенным местом в хоккейном мире", — приводит слова Айзермана официальный сайт клуба.