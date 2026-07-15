Стал известен игровой номер Максима Цыплакова в «Калгари»

В сезоне-2025/26 форвард провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка. По итогам прошлого сезона «Калгари» занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.



Максим Цыплаков — воспитанник системы «Спартака», за основной состав которого дебютировал в КХЛ в 2018 году. В составе московского клуба провел шесть сезонов, став одним из лидеров команды. В сезоне-2023/24 форвард набрал 47 (31+16) очков в регулярном чемпионате и вошел в число лучших российских снайперов лиги. Летом 2024 года Цыплаков подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», где провел дебютный сезон, после чего по ходу чемпионата-2025/26 был обменян сначала в «Нью-Джерси Девилз», а затем в июне 2026 года перешел в «Калгари Флэймз».