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Стал известен игровой номер Максима Цыплакова в «Калгари»

Хоккеист перешел в команду в июне 2026-го.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий Максим Цыплаков будет выступать за «Калгари Флэймз» под 72-м номером. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

23 июня 2026 года «Калгари» выменял 27-летнего россиянина у «Нью-Джерси Девилз». По ходу прошлого сезона Цыплаков также сменил команду, перейдя в «Нью-Джерси» из «Нью-Йорк Айлендерс».

В сезоне-2025/26 форвард провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка. По итогам прошлого сезона «Калгари» занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Максим Цыплаков — воспитанник системы «Спартака», за основной состав которого дебютировал в КХЛ в 2018 году. В составе московского клуба провел шесть сезонов, став одним из лидеров команды. В сезоне-2023/24 форвард набрал 47 (31+16) очков в регулярном чемпионате и вошел в число лучших российских снайперов лиги. Летом 2024 года Цыплаков подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», где провел дебютный сезон, после чего по ходу чемпионата-2025/26 был обменян сначала в «Нью-Джерси Девилз», а затем в июне 2026 года перешел в «Калгари Флэймз».