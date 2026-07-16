«Филадельфия» продлила контракт с Зеграсом на $36,5 млн

«Прогресс, который Тревор продемонстрировал в прошлом сезоне, укрепил нашу уверенность в том, что он будет важным игроком “Флайерз” еще долгие годы. Он из тех игроков, которые могут вывести нашу команду на новый уровень, и мы рады продолжать расти вместе с ним», — заявил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер.