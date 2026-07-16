«Филадельфия» продлила контракт с Зеграсом на $36,5 млн

25-летний хоккеист заключил соглашение сроком на четыре года. Общая сумма контракта составила 36,5 млн долларов, а средняя зарплата — 9,125 млн долларов за сезон. После завершения сезона-2025/26 Зеграс находился в статусе ограниченно свободного агента.
«Прогресс, который Тревор продемонстрировал в прошлом сезоне, укрепил нашу уверенность в том, что он будет важным игроком “Флайерз” еще долгие годы. Он из тех игроков, которые могут вывести нашу команду на новый уровень, и мы рады продолжать расти вместе с ним», — заявил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер.
В плей-офф Кубка Стэнли-2026 Зеграс стал лучшим бомбардиром «Филадельфии», набрав 6 (2+4) очков в десяти матчах. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 67 (26+41) очков.