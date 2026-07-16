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Задоров отказался переходить в «Эдмонтон» в рамках обмена

Защитник «Бостона» Никита Задоров мог перейти в «Эдмонтон» в межсезонье.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает журналист Ник Кипреос, «Брюинз» были готовы расстаться с Задоровым в рамках обмена ради Дарнелла Нерса.

Задоров отказался быть участником сделки — россиянин имеет в контракте пункт с правом вето на любой переход. 31-летний Нерс в итоге перешел в «Сан-Хосе». В сезоне-2025/26 Задоров провел 81 матч регулярного сезона за «Бостон» и набрал 23 (2+21) очка.

Никита Задоров летом 2024 года подписал шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на сумму 30 миллионов долларов (5 миллионов долларов в год). Ранее выступал в НХЛ за «Баффало», «Колорадо», «Калгари» и «Ванкувер».