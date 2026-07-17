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Том Уилсон — о преданности Овечкина: Так становятся легендами

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о преданности российского форварда Александра Овечкина столичному клубу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В начале июля 40‑летний российский форвард продлил соглашение с «Вашингтоном» еще на сезон. В его активе — 1006 шайб в НХЛ с учетом плей‑офф: до рекорда Уэйна Гретцки (1016 голов) Овечкину остается забросить всего десять шайб.

— За карьеру Ови были моменты, когда дела в команде складывались не лучшим образом и кто‑то начинал искать виноватых. В такой ситуации он вполне мог сказать: «Хорошо, я ухожу. Хочу перейти в другую организацию». Но он всегда выбирал другой путь — пытался пройти через трудности и найти выход из сложных периодов.

Сейчас такое встречается редко. Ови верил не только в себя, но и в город, клуб и всю организацию. Он был уверен, что команда сможет выбраться из сложной ситуации. Ему приходилось играть за не самые сильные составы, но, когда ты добиваешься успеха там же, где прошёл через все испытания, это имеет особое значение.

Именно так становятся легендами. Можно выиграть Кубок Стэнли в другом городе, но ты станешь чемпионом, ане символом клуба, — приводит слова Уилсона ESPN.

Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября. Каждая из 32 команд проведет по 84 матча вместо привычных 82.

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