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Бориков рассказал о переходе в «Юту» после минского «Динамо»

Белорусский нападающий Егор Бориков поделился эмоциями от перехода в «Юту Маммот» и рассказал, насколько сложно ему было покидать минское «Динамо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20-летний Бориков выступал за минское «Динамо» с 2023 по 2026 год.

— Расскажи, насколько тяжело тебе дался уход из минского «Динамо». Когда ты впервые об этом задумался? В какой момент окончательно принял решение?

— Да, 100% было непросто. Все-таки три года я провел в «Динамо». Это клуб, в котором, можно сказать, я вырос, перешел из детского хоккея во взрослый. У меня этот клуб навсегда останется в сердце. Я всегда буду следить за ним, радоваться его победам и переживать, если будут какие-то неудачи.

Даже сейчас ко мне иногда подходят болельщики, просят сфотографироваться и говорят, что им грустно из-за моего ухода. Я отвечаю, что моя мечта. Не могу сказать, что долго думал над этим решением. Когда «Юта» предложила мне контракт, объяснила, каким хочет меня видеть и какие условия готова предоставить, я понял, что это тот шанс, которым нужно пользоваться. Это именно то, ради чего я с самого детства шел в хоккей. Можно сказать, ещё одна моя мечта стала реальностью.

Поэтому, как бы грустно ни было кому-то из болельщиков, для меня это в любом случае радость, счастье, новый этап жизни и новый вызов, — сказал Бориков в подкасте «Раскатка».

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября. Каждая из 32 команд проведет по 84 матча вместо привычных 82.