Бориков рассказал о переходе в «Юту» после минского «Динамо»

Даже сейчас ко мне иногда подходят болельщики, просят сфотографироваться и говорят, что им грустно из-за моего ухода. Я отвечаю, что моя мечта. Не могу сказать, что долго думал над этим решением. Когда «Юта» предложила мне контракт, объяснила, каким хочет меня видеть и какие условия готова предоставить, я понял, что это тот шанс, которым нужно пользоваться. Это именно то, ради чего я с самого детства шел в хоккей. Можно сказать, ещё одна моя мечта стала реальностью.



Поэтому, как бы грустно ни было кому-то из болельщиков, для меня это в любом случае радость, счастье, новый этап жизни и новый вызов, — сказал Бориков в подкасте «Раскатка».