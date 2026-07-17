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Гавриков назвал Тортореллу честным и справедливым тренером

Защитник «Рейнджерс» заявил, что ценит открытый стиль общения американского специалиста.

Источник: Reuters

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мнением о работе под руководством Джона Тортореллы, с которым ранее пересекался в «Коламбус Блю Джекетс».

«Если его что-то беспокоит, придет и сразу скажет в лицо — и хорошее, и плохое. Я за такой подход, чтобы не было никаких домыслов», — сказал Гавриков в интервью Sports.ru.

Хоккеист отметил, что каждому игроку подходит свой стиль общения с тренером. По его словам, некоторым требуется больше свободы, а задача наставника — понять особенности каждого спортсмена. Сам Гавриков подчеркнул, что ему комфортно работать с разными типами тренеров, но больше всего он ценит честность и открытость.