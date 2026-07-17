Гавриков назвал Тортореллу честным и справедливым тренером

Хоккеист отметил, что каждому игроку подходит свой стиль общения с тренером. По его словам, некоторым требуется больше свободы, а задача наставника — понять особенности каждого спортсмена. Сам Гавриков подчеркнул, что ему комфортно работать с разными типами тренеров, но больше всего он ценит честность и открытость.