Гавриков назвал Тортореллу честным и справедливым тренером

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мнением о работе под руководством Джона Тортореллы, с которым ранее пересекался в «Коламбус Блю Джекетс».
«Если его что-то беспокоит, придет и сразу скажет в лицо — и хорошее, и плохое. Я за такой подход, чтобы не было никаких домыслов», — сказал Гавриков в интервью Sports.ru.
Хоккеист отметил, что каждому игроку подходит свой стиль общения с тренером. По его словам, некоторым требуется больше свободы, а задача наставника — понять особенности каждого спортсмена. Сам Гавриков подчеркнул, что ему комфортно работать с разными типами тренеров, но больше всего он ценит честность и открытость.