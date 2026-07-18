Вице-комиссионер НХЛ: Шансы России на Кубок мира повысились

Кубок мира-2028, который НХЛ организует совместно с профсоюзом игроков, пройдет в Чехии и Канаде и станет первым с 2016 года — тогда Россия дошла до полуфинала. В феврале 2025-го лига проводила укороченный Турнир четырех наций (США, Канада, Швеция, Финляндия) без российских хоккеистов, хотя звезды из России — от Александра Овечкина до Кирилла Капризова и Никиты Кучерова — входят в число главных лиц лиги. Возвращение сборной на Кубок мира стало бы для них первым шансом сыграть за национальную команду с лучшими составами соперников за долгие годы.