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Вице-комиссионер НХЛ: Шансы России на Кубок мира повысились

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли заявил, что рекомендации МОК повышают вероятность участия сборной России в Кубке мира-2028, сообщает Sports.ru.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«В вопросе попадания сборной России на Кубок мира пока нет окончательного решения. Очевидно, что последние рекомендации МОК повышают шансы россиян сыграть на этом турнире», — сказал Дейли.

Речь о решении исполкома МОК от 7 июля: организация временно восстановила в правах Олимпийский комитет России и отменила рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, действовавшие с 2022 года. Формально НХЛ эти рекомендации не связывают — лига не подчиняется ни МОК, ни Международной федерации хоккея, — однако именно на позицию олимпийского движения в НХЛ ссылались, объясняя отсутствие россиян в международных турнирах под своей эгидой.

Кубок мира-2028, который НХЛ организует совместно с профсоюзом игроков, пройдет в Чехии и Канаде и станет первым с 2016 года — тогда Россия дошла до полуфинала. В феврале 2025-го лига проводила укороченный Турнир четырех наций (США, Канада, Швеция, Финляндия) без российских хоккеистов, хотя звезды из России — от Александра Овечкина до Кирилла Капризова и Никиты Кучерова — входят в число главных лиц лиги. Возвращение сборной на Кубок мира стало бы для них первым шансом сыграть за национальную команду с лучшими составами соперников за долгие годы.

Дополнительной интригой остается позиция принимающей стороны: в Чехии к допуску россиян ранее относились резко отрицательно, так что окончательное решение НХЛ, вероятно, потребует и дипломатической работы с организаторами.

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