Сергачев назвал дом за 9 млн долларов финансовой ошибкой

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев признал финансовой ошибкой покупку дома в Тампе приблизительно за 9 млн долларов. О своем неудачном опыте с дорогой недвижимостью хоккеист рассказал в программе Светланы Бондарчук «Света вокруг света».
Сергачев объяснил, что спустя год после приобретения особняка семья поняла: жилье оказалось слишком большим и неудобным.
«Мы купили дом примерно за девять миллионов. Пожили в нем год и поняли, что нам не совсем комфортно жить в таком огромном доме, еще и вдали от цивилизации.
К тому времени сын уже начал ходить, а дом трехэтажный, с огромными лестницами и открытыми пространствами. Мы постоянно переживали за него», — рассказал хоккеист.
Содержание недвижимости также потребовало значительных расходов. Сергачев ежемесячно перечислял банку 50 тысяч долларов, однако большая часть этой суммы не уменьшала основной долг.
«Ежемесячный платеж по ипотеке был 50 тысяч долларов, из которых 40 тысяч уходили только на проценты. Я понял, что это просто яма, в которую мы скидываем деньги», — отметил защитник.
Сергачев выставил дом на продажу еще до обмена из «Тампа-Бэй» в «Юту», но вскоре на регион обрушился сильный ураган.
«У нас затопило первый этаж. Ремонт занял три с половиной месяца. Плюс, как я понимаю, просел рынок — никто не хотел покупать дома в Тампе», — сказал россиянин.
Продать недвижимость удалось только спустя год. О поступлении денег на счет Сергачев узнал во время встречи с друзьями в клубе.
«Я пришел с друзьями в клуб просто посидеть. И вдруг приходит сообщение, что деньги за дом поступили на счет. Я сразу сказал: “Ребят, несите виски! Сегодня я плачу за всех”. Это был настоящий праздник», — вспомнил хоккеист.
После этой истории Сергачев решил больше не вкладывать сопоставимые суммы в элитное жилье.
«На всю жизнь запомнил, что такие деньги лучше в недвижимость не вкладывать. Особенно в такую дорогую — покупателей очень мало, поэтому продавать ее крайне тяжело», — заявил защитник.
Сейчас Сергачев живет в штате Юта. Новый дом обошелся хоккеисту приблизительно в три раза дешевле особняка в Тампе.