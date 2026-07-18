Сергачев назвал дом за 9 млн долларов финансовой ошибкой

«Мы купили дом примерно за девять миллионов. Пожили в нем год и поняли, что нам не совсем комфортно жить в таком огромном доме, еще и вдали от цивилизации.



К тому времени сын уже начал ходить, а дом трехэтажный, с огромными лестницами и открытыми пространствами. Мы постоянно переживали за него», — рассказал хоккеист.