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Сергачев считает, что Кучеров останется в «Тампе»

Защитник «Юты» отметил, что любой клуб НХЛ был бы готов забрать российского нападающего.

Источник: Reuters

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев предположил, что нападающий Никита Кучеров продолжит карьеру в «Тампа-Бэй Лайтнинг». При этом бывший партнер форварда подчеркнул, что окончательное решение зависит как от самого хоккеиста, так и от руководства клуба.

«Мне кажется, таких игроков, как Никита Кучеров, с руками и ногами в любой клуб лиги заберут. Я думаю, что Никита останется в “Тампе”. Но здесь все зависит от Кучерова и от клуба. Я могу только пожелать ему удачи. Он красавец, я у него многому научился и до сих пор учусь. С Никитой я на связи, всегда общаемся. Я ему очень благодарен. Думаю, у него точно все будет нормально», — сказал Сергачев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Действующий контракт Кучерова с «Тампа-Бэй» рассчитан до окончания сезона-2026/27. Средняя зарплата российского форварда составляет $9,5 млн в год. Ранее генеральный менеджер клуба Жюльен БрисБуа заявлял, что «Лайтнинг» хотят сохранить хоккеиста и надеются, что он проведет в команде остаток карьеры.

Кучеров выступает за «Тампу» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Клуб выбрал его под общим 58-м номером на драфте 2011 года. Вместе с «Лайтнинг» россиянин дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 нападающий набрал 130 очков, забросив 44 шайбы и сделав 86 результативных передач в 76 матчах. По итогам сезона Кучеров получил «Харт Трофи», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Сергачев играл вместе с Кучеровым в «Тампе» с 2017 по 2024 год. В составе клуба из Флориды защитник также стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Летом 2024 года «Лайтнинг» обменяли его в «Юту».

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