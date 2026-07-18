Сергачев считает, что Кучеров останется в «Тампе»

«Мне кажется, таких игроков, как Никита Кучеров, с руками и ногами в любой клуб лиги заберут. Я думаю, что Никита останется в “Тампе”. Но здесь все зависит от Кучерова и от клуба. Я могу только пожелать ему удачи. Он красавец, я у него многому научился и до сих пор учусь. С Никитой я на связи, всегда общаемся. Я ему очень благодарен. Думаю, у него точно все будет нормально», — сказал Сергачев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».