Овечкин переживал, что «Вашингтон» не даст ему контракт

— Я тоже переживал: вдруг не дадут новый контракт? О сумме контракта я не переживал. Я переживал, что, может, не хватит потолка зарплат, потому что подписали новых игроков. Чтобы подписать меня и войти в зарплатную ведомость, — рассказал Овечкин в выпуске FONtour.