Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Овечкин переживал, что «Вашингтон» не даст ему контракт

Капитан «Кэпиталз» опасался, что клубу не хватит места под потолком зарплат после подписания новичков.

Источник: Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин признался, что переживал из-за возможного отказа «Вашингтона» от нового контракта. Капитан «Кэпиталз» опасался, что после усиления состава у клуба не останется достаточно места под потолком зарплат.

— Я тоже переживал: вдруг не дадут новый контракт? О сумме контракта я не переживал. Я переживал, что, может, не хватит потолка зарплат, потому что подписали новых игроков. Чтобы подписать меня и войти в зарплатную ведомость, — рассказал Овечкин в выпуске FONtour.

«Вашингтон» объявил о продлении соглашения с 40-летним хоккеистом 2 июля. Новый контракт рассчитан на один сезон. Его средняя годовая стоимость и нагрузка на потолок зарплат составляют 4,25 млн долларов.

По условиям договора Овечкин получит 1 млн долларов зарплаты и 3,25 млн в качестве подписного бонуса. Еще 4,75 млн предусмотрены за участие в десяти матчах. Таким образом, общая сумма выплат россиянину может достигнуть 9 млн долларов.

Сезон-2026/27 станет для Овечкина 22-м в НХЛ. Нападающий выступает только за «Вашингтон», который выбрал его под первым номером драфта 2004 года. В минувшем регулярном чемпионате капитан набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов. На счету россиянина 929 шайб. В 2018 году он помог «Вашингтону» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше