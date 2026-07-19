Овечкин переживал, что «Вашингтон» не даст ему контракт

Российский нападающий Александр Овечкин признался, что переживал из-за возможного отказа «Вашингтона» от нового контракта. Капитан «Кэпиталз» опасался, что после усиления состава у клуба не останется достаточно места под потолком зарплат.
— Я тоже переживал: вдруг не дадут новый контракт? О сумме контракта я не переживал. Я переживал, что, может, не хватит потолка зарплат, потому что подписали новых игроков. Чтобы подписать меня и войти в зарплатную ведомость, — рассказал Овечкин в выпуске FONtour.
«Вашингтон» объявил о продлении соглашения с 40-летним хоккеистом 2 июля. Новый контракт рассчитан на один сезон. Его средняя годовая стоимость и нагрузка на потолок зарплат составляют 4,25 млн долларов.
По условиям договора Овечкин получит 1 млн долларов зарплаты и 3,25 млн в качестве подписного бонуса. Еще 4,75 млн предусмотрены за участие в десяти матчах. Таким образом, общая сумма выплат россиянину может достигнуть 9 млн долларов.
Сезон-2026/27 станет для Овечкина 22-м в НХЛ. Нападающий выступает только за «Вашингтон», который выбрал его под первым номером драфта 2004 года. В минувшем регулярном чемпионате капитан набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов. На счету россиянина 929 шайб. В 2018 году он помог «Вашингтону» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.