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Овечкин назвал любимый фастфуд

Капитан «Вашингтона» рассказал о традиции с сэндвичами Subway на выездных матчах.

Источник: Scott Taetsch/Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал три любимых варианта фастфуда и рассказал о связанной с едой командной традиции. На выездные матчи 40-летний нападающий берет пачку Flamin' Hot Cheetos и сэндвич из Subway.

В выпуске FONtour Андрей Аршавин спросил хоккеиста, меняет ли тот заказ в Subway.

— Ты всегда разный заказываешь?

— Нет, всегда одинаковый — Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.

— Какой топ-3 любимых фастфудов?

— McDonald’s, Subway и хот-доги.

Овечкин также опроверг утверждение, что после матчей еду из Subway ему приносит специальный человек.

— Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?

— Это неправда, я сам хожу.

После этого Никита Филатов спросил Овечкина, продолжает ли он брать сэндвичи на выездные матчи.

— Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались. Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway, — рассказал Овечкин.

Российский форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле Овечкин продлил контракт с клубом еще на один сезон. Кампания-2026/27 станет для него 22-й в НХЛ и 22-й в составе «Кэпиталз».

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