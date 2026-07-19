Овечкин назвал любимый фастфуд

— Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались. Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway, — рассказал Овечкин.