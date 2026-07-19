Овечкин назвал любимый фастфуд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал три любимых варианта фастфуда и рассказал о связанной с едой командной традиции. На выездные матчи 40-летний нападающий берет пачку Flamin' Hot Cheetos и сэндвич из Subway.
В выпуске FONtour Андрей Аршавин спросил хоккеиста, меняет ли тот заказ в Subway.
— Ты всегда разный заказываешь?
— Нет, всегда одинаковый — Spicy Italian. И добавляю топпинги, салаты.
— Какой топ-3 любимых фастфудов?
— McDonald’s, Subway и хот-доги.
Овечкин также опроверг утверждение, что после матчей еду из Subway ему приносит специальный человек.
— Говорят, что после каждого матча вам специальный человек приносит еду из Subway. Это правда?
— Это неправда, я сам хожу.
После этого Никита Филатов спросил Овечкина, продолжает ли он брать сэндвичи на выездные матчи.
— Конечно, это традиция. Я беру с собой, кладу, все ребята сидят и угадывают мои ингредиенты. Иногда я добавляю что-то новое. Несколько раз я не покупал с собой, и все расстраивались. Каждый раз, когда новый игрок приходит в команду, он должен угадать Subway, — рассказал Овечкин.
Российский форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле Овечкин продлил контракт с клубом еще на один сезон. Кампания-2026/27 станет для него 22-й в НХЛ и 22-й в составе «Кэпиталз».