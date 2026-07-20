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Овечкин назвал любимого футбольного комментатора

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал любимых футбольных комментаторов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

— Ваш любимый футбольный комментатор?

— Василий Уткин?

— А из тех, кто сейчас работает? Генич, Шнякин, Нагучев, Черданцев?

— Черданцев, — сказал Овечкин в новом выпуске YouTube-программы FONtour.

Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» откроет новый сезон 2 октября выездным матчем против действующего чемпиона лиги — «Каролины».

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