Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Марино продлил контракт с «Ютой» на восемь лет

Средняя годовая зарплата 29‑летнего американского хоккеиста составит 6,75 миллиона долларов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Юта Маммот» объявила о подписании нового восьмилетнего контракта с защитником Джоном Марино. Средняя годовая зарплата хоккеиста по соглашению составит 6,75 млн долларов.

В прошлом сезоне 29-летний защитник провёл 80 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 36 (4+32) очков и заработал 16 минут штрафа.

За карьеру в НХЛ Марино сыграл 443 матча за «Юту Маммот», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». На его счету 157 (23+134) очков и 130 штрафных минут в 443 играх.. В плей-офф защитник провёл 35 встреч, записав на свой счёт семь (1+6) очков при 10 минутах штрафа.

В последние сезоны Джон Марино выступал за «Нью-Джерси Девилз», где был одним из основных защитников команды. В сезоне-2023/24 он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 25 (4+21) очков и летом 2024 года был обменян в «Юту». В дебютном сезоне за новый клуб защитник сыграл 80 матчей, установил личные рекорды по очкам (36) и передачам (32), а также вошел в число лучших игроков лиги по показателю полезности (+42). После завершения сезона «Юта» подписала с Марино новый восьмилетний контракт.