Марино продлил контракт с «Ютой» на восемь лет

За карьеру в НХЛ Марино сыграл 443 матча за «Юту Маммот», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». На его счету 157 (23+134) очков и 130 штрафных минут в 443 играх.. В плей-офф защитник провёл 35 встреч, записав на свой счёт семь (1+6) очков при 10 минутах штрафа.



В последние сезоны Джон Марино выступал за «Нью-Джерси Девилз», где был одним из основных защитников команды. В сезоне-2023/24 он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 25 (4+21) очков и летом 2024 года был обменян в «Юту». В дебютном сезоне за новый клуб защитник сыграл 80 матчей, установил личные рекорды по очкам (36) и передачам (32), а также вошел в число лучших игроков лиги по показателю полезности (+42). После завершения сезона «Юта» подписала с Марино новый восьмилетний контракт.