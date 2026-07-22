Трамп ввел пошлины на хоккейные клюшки из Канады

Сейчас в Канаде действует лишь одна крупная фабрика по выпуску такой продукции — Roustan Hockey. Предприятие ежегодно производит около 400 тысяч деревянных клюшек, из которых примерно 100 тысяч поставляются на американский рынок. Основными покупателями являются любители и начинающие хоккеисты, тогда как игроки НХЛ и других профессиональных лиг используют преимущественно композитные модели.