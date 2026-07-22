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Трамп ввел пошлины на хоккейные клюшки из Канады

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на ряд товаров из Канады. Под новые ограничения, как сообщает Reuters, попали и хоккейные клюшки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Впрочем, специалисты не ожидают, что это решение окажет заметное влияние на североамериканский хоккей. По их оценке, речь идет прежде всего о деревянных клюшках, которые практически не используются профессиональными игроками.

Сейчас в Канаде действует лишь одна крупная фабрика по выпуску такой продукции — Roustan Hockey. Предприятие ежегодно производит около 400 тысяч деревянных клюшек, из которых примерно 100 тысяч поставляются на американский рынок. Основными покупателями являются любители и начинающие хоккеисты, тогда как игроки НХЛ и других профессиональных лиг используют преимущественно композитные модели.

Новый пакет импортных пошлин вступит в силу 19 августа.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 стартует 29 сентября.