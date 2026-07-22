В «Далласе» объяснили контракт Робертсона с зарплатой $12 млн

«Джейсон был краеугольным камнем франшизы с самого момента драфта. Это динамичный и техничный нападающий, он сразу стал одним из лучших атакующих игроков НХЛ. С нетерпением ждем, что новый сезон принесет Джейсону и команде. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли», — приводит слова Нилла пресс-служба клуба.