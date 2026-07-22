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В «Далласе» объяснили контракт Робертсона с зарплатой $12 млн

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал новый контракт клуба с нападающим Джейсоном Робертсоном.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Стороны заключили соглашение сроком на один год. Зарплата 27-летнего форварда по новому контракту составит 12 млн долларов. «Даллас» превысил потолок зарплат НХЛ после продления контракта с Робертсоном на 1,36 млн долларов.

«Джейсон был краеугольным камнем франшизы с самого момента драфта. Это динамичный и техничный нападающий, он сразу стал одним из лучших атакующих игроков НХЛ. С нетерпением ждем, что новый сезон принесет Джейсону и команде. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли», — приводит слова Нилла пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Робертсон провел 82 матча и набрал 96 очков (45+51). В шести встречах плей-офф форвард записал на свой счет 8 баллов (5+3).