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«Даллас» превысил потолок зарплат НХЛ после контракта Робертсона

«Даллас» превысил потолок зарплат НХЛ на 1,36 млн долларов после подписания нового контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает PuckPedia, новое соглашение форварда с зарплатой 12 млн долларов за сезон привело к тому, что платежная ведомость клуба оказалась выше установленного лимита на сезон-2026/27.

Сейчас «Старз» превышают потолок зарплат в 104 млн долларов на 1,36 млн долларов. При этом у команды больше не осталось ограниченно свободных агентов без действующих контрактов.

В расчетах клуба также продолжает учитываться контракт Тайлера Сегина с кэпхитом 9,85 млн долларов. Канадский нападающий пропустил значительную часть прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки колена и был помещен в список долгосрочно травмированных игроков. Следующий сезон станет последним в действующем соглашении 34-летнего Сегина с «Далласом».

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 29 сентября.