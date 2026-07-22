«Даллас» превысил потолок зарплат НХЛ после контракта Робертсона

Как сообщает PuckPedia, новое соглашение форварда с зарплатой 12 млн долларов за сезон привело к тому, что платежная ведомость клуба оказалась выше установленного лимита на сезон-2026/27.
Сейчас «Старз» превышают потолок зарплат в 104 млн долларов на 1,36 млн долларов. При этом у команды больше не осталось ограниченно свободных агентов без действующих контрактов.
В расчетах клуба также продолжает учитываться контракт Тайлера Сегина с кэпхитом 9,85 млн долларов. Канадский нападающий пропустил значительную часть прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки колена и был помещен в список долгосрочно травмированных игроков. Следующий сезон станет последним в действующем соглашении 34-летнего Сегина с «Далласом».
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 29 сентября.