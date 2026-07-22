Автограф Овечкина продали на аукционе за 20 млн рублей

На аукционе Sotheby's продали коллекционную карточку российского хоккеиста Александра Овечкина за 256 тысяч долларов, что стало вторым самым дорогим результатом в истории продаж карточек капитана «Вашингтона». В состав лота вошли сама карточка, фрагмент игровой формы хоккеиста, его автограф, а также подпись: «895 голов, № 1 в истории».
Дороже была продана только редкая карточка дебютного сезона Овечкина в НХЛ, которая в 2025 году ушла с молотка за 381 тысячу долларов. Абсолютный рекорд среди хоккейных карточек по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки — в 2021 году его ретрокарточку приобрели за 3,75 миллиона долларов.
Сезон-2025/26 стал для 40-летнего Овечкина 21-м в Национальной хоккейной лиге. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 64 очка, забросив 32 шайбы и отдав 32 результативные передачи. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона».
В начале июля Овечкин продлил контракт с клубом еще на один год. Всего на счету россиянина 1006 голов в НХЛ с учетом матчей плей-офф — до рекорда Уэйна Гретцки (1016 шайб) ему остается десять точных бросков. Новый сезон «Вашингтон» начнет 2 октября выездной встречей с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Каролиной».