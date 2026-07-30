Орлов считает, что Овечкин может остаться в НХЛ до 2028 года

«Я не знал заранее, он принимал это решение внутри семьи. Но закрадывалось чувство, что, скорее всего, останется, чем нет. Саша отдохнул, посмотрел, что команда усиливается. Команда ему должна за столько лет карьеры. Только плюс для всех, что он остается играть. Крутая история продолжается. Большая история — отыграть всю карьеру за одну команду, выиграть Кубок Стэнли и побить величайший рекорд. Уверен, что у него еще есть силы играть.



Было ли ощущение, что прошлый сезон — последний? Нет, такого не было. Мы прилетели за два дня до матча, виделись, вместе ужинали и общались. По нему не было видно, что он прощается с хоккеем. В этом году посмотрим, как будет. Возможно, передумает и еще на год останется!



Игры против “Кэпиталc” — это в принципе непросто, особенно в Вашингтоне. Это 12 лет моей американской жизни. Для меня это теплое время. При этом не так много ребят уже осталось в команде, с кем играл. Саша уйдет — и останется один Уилсон.

Никогда не думал, что тот же Карлсон перейдет в “Анахайм”, после чего с “Тампой” заключит контракт. А уж когда Овечкин уйдет — уйдет целая эпоха. Потом будет круто сидеть и вспоминать, что ты играл вместе с таким великим хоккеистом, против не менее великих Кросби и Малкина. Когда они уйдут — будет грустно, что это закончилось», — сказал Орлов.